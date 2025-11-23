Attualità

FIRENZE - NO ALLA VIOLENZA: 100 DONNE VESTITE DI ROSSO

Maria Teresa Rabotti
Una camminata per dire no alla violenza sulle donne che ha abbracciato i cinque quartieri di Firenze che è poi culminata in piazza della Signoria per un flash mob. E’ una delle tante iniziative in attesa del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

