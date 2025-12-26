FIRENZE - NODO CAPECCHI, LA STORIA E L’ARTE NON TEMONO LE FUGHE DI GAS

Palazzo Vecchio omaggia con la consegna di un riconoscimento la Firenze Manutenzioni srl e il suo titolare Francesco Capecchi per l’innovativo sistema che permette di bloccare le fughe di gas senza interrompere la fornitura e senza scavi invasivi, il cosiddetto “nodo Capecchi”, chiamato così perché frutto di un lavoro di ricerca del titolare e del padre Gianfranco. INT Un metodo che nella capitale mondiale del Rinascimento ha fatto la differenza per tutelare al massimo il patrimonio artistico dal valore inestimabile. Esempio emblematico. Qualche anno fa è stato grazie al nodo Capecchi, oggi brevettato, che è stato possibile intervenire tempestivamente e senza ripercussioni su una fuga di gas registrata in prossimità del Duomo di Firenze. A 16 anni dalla nascita di questo sistema speciale, il bilancio è più che soddisfacente e il suo utilizzo sta per superare i confini regionali.