firenze - Nuovo capo procura Volpe: “grave carenza di organico”

“Alla procura di Firenze c’è una grave carenza di organico di organico: su 157 unità di personale” previste “ne mancano 52. In particolare, mancano 14 cancellieri esperti, 14 assistenti giudiziari e 10 ausiliari su 12. Sono professionalità che devono collaborare direttamente e costantemente con i magistrati, dando corso ai processi lavorativi dei pm e preparare le attività che dovranno fare i magistrati”. Lo ha detto il nuovo capo della procura di Firenze, Rosa Volpe, che si è insediata ieri i dopo aver prestato giuramento davanti al collegio presieduto dal presidente del tribunale fiorentino, Antonio Pezzuti. L’insediamento nell’aula 31 del Palazzo di Giustizia. Presenti il procuratore nazionale antimafia antiterrorismo Giovanni Melillo, il procuratore generale presso la corte d’appello di Firenze Ettore Squillace Greco, la reggente della corte d’appello Isabella Mariani, il presidente dell’ordine degli Avvocati Sergio Paparo e il presidente della Camera penale di Firenze Duccio Baglini, oltre a vertici dei corpi di polizia.

Il capo della procura Rosaria Volpe ha fatto anche notare che “la magistratura sta attraversando un momento storico estremamente delicato”