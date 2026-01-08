Attualità

FIRENZE - NUOVO PRONTO SOCCORSO TORREGALLI: DAL 15 DICEMBRE AVVIATO BANDO DI GARA

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
LIVE

In un momento di picco di casi di influenza con posti letto mancanti negli ospedali il Pronto Soccorso di San Giovanni di Dio-Torregalli vede avvicinarsi i tanto attesi lavori per un nuovo pronto soccorso all’insegna dell’innovazione , dell’ampliamento dei ricoveri , dei servizi e della tecnologia. Il bando di gara per il progetto partito il 15 dicembre termina a giugno.

Articoli correlati

Toscana - CANTINE IN CERCA DI TALENTI: SERVE...

LIVORNO - POVERTA’ IN AUMENTO, CARITAS APRE UN...

FIRENZE - PRIMO HOUSING FIRST DELLA CITTA’ PRONTO...

INFLUENZA VERSO IL PICCO

PISA - MONTE SERRA ANCORA INNEVATO. TEMPERATURE SOTTO...

FIRENZE - CORRI LA VITA 2025, RACCOLTO UN...

PISTOIA - BCC ALTA TOSCANA REGALA PREVENZIONE SANITARIA...

PRATO - Il picco dell’influenza sotto le feste...

TOSCANA - CRESCE L’E-COMMERCE: LA TOSCANA TERZA IN...

TOSCANA - TOSCANA IMBIANCATA E ADESSO C’E’ IL...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia