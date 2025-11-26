FIRENZE - PIANO INVERNO SENZATETTO DEL COMUNE

Il freddo si fa sempre più stringente anche a Firenze : per i senza tetto, in crescita nel capoluogo toscano di anno in anno, diventa fondamentale il servizio di accoglienza invernale del Comune. Prenderà il via dal 1/o dicembre fino a marzo con tre strutture : quella dell’Orologio, in viale Corsica, poi l’ostello del Carmine – entrambi di proprietà del Comune – e la struttura ‘Accoglienza donne’ di via dei Vanni. In totale i posti a disposizione sono 140, estendibili a 160 in caso di emergenza o picchi di freddo. Questa disponibilità va ad accrescere il sistema di accoglienza ordinario, il cui fulcro è all’Albergo popolare, attivo tutto l’anno. Inoltre vengono potenziate le unità di strada. Sempre più importante diventa la collaborazione del cittadino:

Durante i mesi dell’accoglienza invernale si prevedono due diverse tipologie di implementazione del servizio. Una prima sperimentazione, insieme con la polizia municipale, riguarderà la zona del centro storico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e vedrà una squadra mirata intervenire sulla base soprattutto delle segnalazioni di residenti e commercianti. Un’altra squadra di operatori inoltre sarà attiva in supporto alla struttura dell’Ostello del Carmine e più in generale alla zona dove insistono anche altre strutture come l’Albergo popolare. Chi vuole segnalare la presenza di persone senza dimora in strada, piazze e giardini può telefonare durante la settimana dalle 9 alle 17 al Centro la Fenice al numero 0550510241. Dalle 17 alle 9 e nel fine settimana le segnalazioni devono essere fatte inviando una mail all’indirizzo lafenice@coordinamentotoscanomarginalita.org oppure chiamando la portineria dell’Albergo popolare al numero 055211632. Da quest’anno sarà attivo da lunedì anche un form specifico in una pagina dedicata sul sito del Coordinamento toscano Marginalità, a cui si potrà accedere anche tramite Qr code.

“Con questi posti aggiuntivi, affidati a Fondazione Solidarietà Caritas a seguito di un avviso pubblico di co-progettazione, superiamo i mille posti letto a disposizione per le persone che vivono in strada”, spiega in una nota l’assessore al Welfare Nicola Paulesu.