PISTOIA - PM PISTOIA CHIEDE PROCESSO PER 42ENNE ACCUSATO DI PARRICIDIO

La Procura di Pistoia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini per l’omicidio di Salvatore Blandino, il settantenne di Quarrata il cui corpo fu rinvenuto il 22 luglio 2025, sepolto in un campo alla Ferruccia di Agliana. Unico accusato è il figlio, Giuseppe Blandino, 42 anni, attualmente contestato per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

L’inchiesta, condotta dai Carabinieri e coordinata dal sostituto procuratore Claudio Curreli, ha delineato uno scenario di estrema violenza consumatosi nella villetta di via della Repubblica. Secondo la ricostruzione, l’anziano sarebbe stato colpito ripetutamente al petto, tentando invano di difendersi con le mani, prima di soccombere a un fendente letale alla giugulare. Le tracce ematiche rinvenute nel salotto, nonostante un tentativo di pulizia, hanno fornito prove decisive agli inquirenti.

Il movente del delitto sarebbe di natura economica. L’indagato, difeso dall’avvocato Enrico Giuntini, ha finora scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Con la chiusura delle indagini, la difesa ha venti giorni per presentare memorie o richiedere un interrogatorio, passaggio che precede la formale richiesta di rinvio a giudizio.