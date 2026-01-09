PISA - PONTEDERA SI PREPARA ALL’ “80… VOGLIA DI VESPA”

Attualità

Pontedera già scalda i motori, quelli della Vespa. Lo storico comune che ha visto nascere e crescere il marchio Piaggio si prepara a festeggiare nel 2026 gli 80 anni della storica azienda. Era il 23 aprile del 1946 quando la Piaggio depositò il brevetto e nel weekend del 25 26 aprile si aprirà il raduno ufficiale “80 … Voglia di Vespa”. Un programma che, oltre alla capitale, coinvolgerà tutta Pontedera a partire dalla piazza del Mercato. Attese iniziative motoristiche e migliaia di appassionati delle due ruote. Della mitica Vespa. Tratto distintivo della società e simbolo di un gusto italiano che ha fatto la storia. Amato anche all’estero. Previsti raduni anche nel mese di Marzo con vespe d’epoca e moderne. Un calendario fitto di eventi, per rendere omaggio all’iconico scooter. Il clou delle celebrazioni sarà a Roma per i Vespa World Days 2026 dal 25 al 28 giugno.

