FIRENZE - PRESIDIO CGIL: NO AGLI ACCORPAMENTI SCOLASTICI

Maria Teresa Rabotti
La Regione Toscana ha deliberato l’accorpamento di 16 istituti scolastici entro l’anno 2026/2027, come imposto dalla Legge di Bilancio 2023. Le province coinvolte sono Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Grosseto e Siena. L’accorpamento non prevede la chiusura di una scuola, ma l’integrazione di una scuola “aggregata” in un’altra “accorpante”, che mantiene la propria identità giuridica. Oggi presidio della Cgil davanti alla Prefettura di Firenze.

