FIRENZE - PRESIDIO CONTRO ACCORPAMENTO SCOLASTICO

Un coro di bambini e famiglie per dire no agli accorpamenti scolastici. Si è fatto sentire a gran voce stamani il presidio davanti al Palazzo della Giunta della Regione Toscana, in Piazza Duomo 10 a Firenze, per sostenere le iniziative di contrasto al piano nazionale di dimensionamento scolastico, che rischia di compromettere l’identità e l’autonomia di molte scuole del territorio. La mobilitazione nasce dalla volontà di impedire gli accorpamenti del Liceo Michelangiolo e dell’Istituto Comprensivo Capraia e Limite, un’ipotesi che, se confermata, avrebbe forti ripercussioni sull’organizzazione scolastica e sulla vita delle comunità interessate. Al presidio prenderanno parte personale scolastico, famiglie, Flc Cgil e rappresentanti delle istituzioni, uniti nel ribadire con forza che la scuola non può essere considerata un semplice costo da ridurre, ma un bene pubblico fondamentale per la crescita culturale e sociale della comunità.