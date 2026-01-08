FIRENZE - PRIMO HOUSING FIRST DELLA CITTA’ PRONTO A GIUGNO

Sarà pronta a giugno la prima struttura pubblica di housing first di Firenze. Si tratta della palazzina di via Pier Capponi dove stamani la sindaca Funaro ha effettuato un sopralluogo al cantiere. Sono state realizzate 13 camere con bagno, spazi e servizi comuni per un massimo di 25 persone. Un intervento da un milione di euro di cui la metà coperta da fondi Pnrr che hanno finanziato anche la ristrutturazione di tre alloggi con finalità analoga in via dell’Anconella. Il progetto è rivolto a persone che vivono situazioni di marginalità, già in carico e seguite dai servizi sociali, non in grado quindi di accedere autonomamente a una sistemazione abitativa. La questione casa è spesso al centro di situazione personali e familiari complesse che il Comune vuole intercettare mettendo in campo più strumenti.