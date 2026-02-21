Attualità

PIOMBINO (LI) - RIGASSIFICATORE: BRACCIO DI FERRO SULLA PROROGA

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

«Il rigassificatore di Piombino va prorogato». Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha ufficializzato  la permanenza della nave rigassificatrice nel porto toscano. «Non c’è una soluzione alternativa pronta. Vedremo nei prossimi mesi il percorso», ha aggiunto il ministro. Così ha gelato la città dell’acciaio, il sindaco Francesco Ferrari che ancora su queste ultime affermazioni non si è pronunciato. Ma dalla regione il Presidente Eugenio Giani, fa sapere che ci sarà un tavolo proprio per parlare della permanenza del rigassificatore in porto e punta sempre sul tema compensazioni, promesse dal governo al territorio.

Articoli correlati

PISA - BENESSERE IN MOVIMENTO: QUALITA’ DELLA VITA...

PISTOIA - REMIGRAZIONE, CORI E SPINTONI ALL’ARRIVO DI...

San Giustino Valdarno (AR) - Valdarno di Sopra,...

FIRENZE - GAZA: UN PROGETTO CONTRO L’INDIFFERENZA

FIRENZE - CASCINE: TORNANO I CONCERTI AL PRATO...

STAZZEMA - LEVIGLIANI: IL BORGO DIVENTATO COOPERATIVA

FIRENZE - DA OPERA DUOMO CASE PER RESIDENTI...

PISTOIA - NUOVO ASILO SMART INAUGURATO A BOTTEGONE

MONTEVARCHI - IL PUNTO NASCITA DELLA GRUCCIA è...

FIRENZE - TUROLDO E VANNUCCI: IL PERIODO FIORENTINO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia