PIOMBINO (LI) - RIGASSIFICATORE: BRACCIO DI FERRO SULLA PROROGA

«Il rigassificatore di Piombino va prorogato». Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha ufficializzato la permanenza della nave rigassificatrice nel porto toscano. «Non c’è una soluzione alternativa pronta. Vedremo nei prossimi mesi il percorso», ha aggiunto il ministro. Così ha gelato la città dell’acciaio, il sindaco Francesco Ferrari che ancora su queste ultime affermazioni non si è pronunciato. Ma dalla regione il Presidente Eugenio Giani, fa sapere che ci sarà un tavolo proprio per parlare della permanenza del rigassificatore in porto e punta sempre sul tema compensazioni, promesse dal governo al territorio.