MASSA - RIMOZIONE MERCANTILE GUANG RONG : AL VIA FASE DI RIGALLEGGIAMENTO

Scattata stamani l’ultima fase decisiva per il recupero della nave mercantile Guang Rong, la portacontainer cipriota che il 28 gennaio scorso si schiantò contro il pontile durante una notte di mare in tempesta. Incidente che non causò vittime ma molta apprensione . La nave infatti è stata al centro di un articolato e prolungato intervento di emergenza, gestito dalla Guardia Costiera. Le operazioni si sono svolte senza interruzioni e hanno riguardato il soccorso dell’equipaggio, la messa in sicurezza dell’area circostante, il monitoraggio delle condizioni ambientali, la rimozione degli agenti inquinanti, la stabilizzazione dell’imbarcazione e le verifiche tecniche sull’unità. Dopo mesi di interventi di messa in sicurezza ambientale – inclusa l’aspirazione del carburante e il prelievo del carico di marmo ( 9 mila tonnellate) – prendono il via le operazioni di rigalleggiamento del relitto. Una volta galleggiante, la Guang Rong sarà agganciata a un rimorchiatore specializzato e trasportata al porto di Livorno, dove verrà demolita. Gli esperti prevedono tempistiche rapide: da 24 a 48 ore per riportare la nave in posizione verticale. Poi sarà trasferita nel porto di Livorno. Dopo meno di 11 mesi, il mercantile lascerà così il litorale versiliese, dove per oltre 300 giorni è diventato un’improvvisata attrazione turistica: migliaia di selfie scattati da bagnanti e passanti ne testimoniano la “celebrazione” social. Nel 2026, si aprirà la seconda fase: il recupero del pontile, devastato nella sezione più esposta al mare e seriamente danneggiato anche nella parte vicina alla spiaggia. Resta da definire la strategia dell’amministrazione comunale di centrodestra, guidata dal sindaco Francesco Persiani. Tolto il relitto, potrà partire la programmazione per la ricostruzione della struttura.