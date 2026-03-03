Attualità

CECINA - SABBIA DI FIUME PER IL RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Il comune di Cecina in prima linea insieme ad altri comuni della costa per rimediare all’erosione delle spiagge. Una lunga battaglia che ha portato al cambiamento della normativa che da oggi prevede l’utilizzo delle sabbie dragate dai fiumi come materiale per il ripascimento dei litorali.

Articoli correlati

LIVORNO - IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI...

FIRENZE - IL 5% DELLA POPOLAZIONE TOSCANA È...

TOSCANA - SANITÀ: BILANCIO IN PARI E PIÙ...

FIRENZE - FIRENZE FIERA, CONTI OK MA SUL...

FIRENZE - AL VIA IL PROCESSO A ATTIVISTI...

FIRENZE - SOCIAL HOUSING ALLA MANIFATTURA TABACCHI :...

PRATO - 23 ANNI FA MORIVA EMANUELE PETRI,...

LIVORNO - A LIVORNO RIORGANIZZAZIONE VIRTUOSA DELLA PROTEZIONE...

LIVORNO - UN PERCORSO DIDATTICO SUL RISCHIO ALLUVIONI

PISTOIA - QUESTURA PISTOIA: SALA AUDIZIONI PER VITTIME...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia