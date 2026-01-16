LIVORNO - SFERRA UN PUGNO A UNA VOLONTARIA DELLA MISERICORDIA

Tutto inizia con una chiamata girata dal 118 alla Misericordia di via Verdi a Livorno. E’ necessario soccorrere una donna a terra in piazza della Repubblica. I volontari arrivano sul posto e la persona soccorsa si scaglia contro una soccorritrice. Un pugno in pieno petto che la manda diretta al pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. E’ la seconda aggressione che i volontari subiscono in un mese. Serve un intervento sistemico, condiviso e strutturato – ha detto il presidente della Federazione Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi. E chiede un tavolo permanente con tutte le istituzioni competenti affinché si possa – dice – lavorare insieme a soluzioni concrete e operative. Un altro episodio violento si e’ verificato nel reparto di psichiatria dove un uomo risultato positivo alla cocaina ha danneggiato diverse vetrate del padiglione scatenando il panico tra i presenti e ha aggredito due poliziotti delle volanti intervenuti per calmarlo. L’uomo, 45enne livornese e’ stato denunciato.