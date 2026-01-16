Attualità

LIVORNO - SFERRA UN PUGNO A UNA VOLONTARIA DELLA MISERICORDIA

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Tutto inizia con una chiamata girata dal 118 alla Misericordia di via Verdi a Livorno. E’ necessario soccorrere una donna a terra in piazza della Repubblica. I volontari arrivano sul posto e la persona soccorsa si scaglia contro una soccorritrice. Un pugno in pieno petto che la manda diretta al pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. E’ la seconda aggressione che i volontari subiscono in un mese. Serve un intervento sistemico, condiviso e strutturato – ha detto il presidente della Federazione Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi. E chiede un tavolo permanente con tutte le istituzioni competenti affinché si possa – dice – lavorare insieme a soluzioni concrete e operative. Un altro episodio violento si e’ verificato nel reparto di psichiatria dove un uomo risultato positivo alla cocaina ha danneggiato diverse vetrate del padiglione scatenando il panico tra i presenti e ha aggredito due poliziotti delle volanti intervenuti per calmarlo. L’uomo, 45enne livornese e’ stato denunciato.

Articoli correlati

FIRENZE - MODA: LE IDEE GRAFICHE DEI RAGAZZI...

FIRENZE - SALDI INVERNALI 2026: FIRENZE TIENE, PIU’...

FIRENZE - AUTOSUFFICIENZA RIFIUTI: BENE LA REGIONE, MENO...

FIRENZE - CONTROLLI POTENZIATI DEI CARABINIERI ALLA STAZIONE...

PISA - AGLI ARSENALI, IN MOSTRA LIGABUE. IL...

LIVORNO - VARIANTE AURELIA DA RIVEDERE, IL PROGETTO...

TOSCANA - IL VINO CHE PARLA AI VIAGGIATORI...

FIRENZE - AEROPORTO, UNIFI RICORRE AL TAR. FUNARO:...

FIRENZE - AMOM: L’AZIENDA RITIRA I LICENZIAMENTI, FIOM...

PIOMBINO - SNAM CHIEDE LA PROROGA PER IL...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia