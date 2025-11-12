FIRENZE - SICUREZZA: IL CASO FIRENZE

Firenze città sempre più insicura: a confermarlo non solo le classifiche ufficiali che la vedono insieme a Milano tra le città più pericolose nel 2024 ma anche il crescendo di episodi di violenza nei confronti di persone e cose, l’ultimo ieri che ha visto un uomo in pieno giorno spaccare la vetrina di un concessionario di moto per rubarne una. A farla da padrona la totale mancanza di paura da parte dei malviventi sia delle forze dell’ordine che dei cittadini che benchè testimoni di reati si trovano il più delle volte con le mani legate. Mentre istituzioni e forze dell’ordine ricordano i rischi della giustizia fai da te i cittadini montano rabbia e frustrazione perchè anche passeggiare in un parco, specie per una donna, è diventato ormai impossibile .