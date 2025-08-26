MASSA - SOTTRAE PISTOLA ALLA GUARDIA GIURATA, CAOS AL PS

Attimi da incubo quelli vissuti al pronto soccorso di Massa. Tra pazienti e personale della struttura un uomo di 34 anni, con problemi psichiatrici e in attesa di una visita, ha sottratto la pistola d’ordinanza dalla fondina di una guardia giurata. Il 34 ha iniziato a minacciare chiunque con l’arma, poi fortunatamente due guardie sono riuscite a bloccarlo. Le forze dell’ordine sono arrivate al pronto soccorso e il paziente è stato accompagnato nella sede del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. La asl ha denunciato l’episodio, ma ha voluto sottolineare che negli ultimi anni il pronto soccorso ha affrontato situazioni critiche legate a pazienti psichiatrici. Aggressioni verbali e tentativi di fuga. I sindacati hanno chiesto percorsi differenziati per questi pazienti, percorsi dove si richiede una maggiore vigilanza.