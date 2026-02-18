Attualità

FIRENZE - STADIO, FUNARO: LAVORI E CRONOPROGRAMMA CONFERMATI

Gabriele Caldieron
Gabriele Caldieron
LIVE

Proseguono in perfetta linea con il cronoprogramma i lavori di restyling allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove oggi sono state posate le prime maxi-travi da 40 metri di grandezza l’una in Curva Fiesole. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per il rispetto della tabella di marcia con la linea del traguardo fissata a fine 2029 ma con l’obiettivo di consegnare alla Fiorentina per il campionato 2029-30 lo stadio terminato con massima capienza disponibile già per le prime gare di stagione in programma tra fine agosto ed inizio settembre. Ma sul tema restyling resta ancora l’incognita delle risorse: in attesa di capire il possibile intervento di Fiorentina, sulla scena è comparsa anche la regione toscana con la suggestione di un possibile investimento di circa 15 milioni di euro per supportare le spese della maxi-opera. Ma su questo, per il momento, vige un cordiale riserbo.

