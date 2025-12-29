Attualità

PIOMBINO - SUL TAVOLO IL FUTURO DELLA LIBERTY MAGONA

Si annuncia un 2026 che potrebbe vedere alcuni cambiamenti per la città di Piombino e la sua industria. Parliamo di un incontro al ministero delle imprese e del Made in Italy per il futuro della Liberty Magona. E’ vivo l’interesse d’acquisto da parte della Trasteel. Da tempo sono in corso negoziazioni. Al tavolo a Roma le aziende, i sindacati e le istituzioni. Nei prossimi mesi potrebbe esserci il passaggio della proprietà. Potrebbe quindi ripartire la produzione garantendo forniture di coils e stipendi ai circa 500 lavoratori dipendenti. Sul fronte JSW steel Italy, nel mese di gennaio e’ atteso l’accordo di programma. L’azienda ha inoltrato al ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta del rinnovo degli ammortizzatori sociali per tutto il personale.

