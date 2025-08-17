COLLODI (PT) - TEATRO, MUSICA E CIRCO NEL SEGNO DI PINOCCHIO

Dal 22 al 24 agosto, il borgo di Collodi (Pistoia) si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la decima edizione di ‘Senza Fili – Pinocchio Street Festival’, una tre giorni di teatro, musica e circo che si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate toscana. A partire dalle 19:00, oltre 50 spettacoli gratuiti animeranno le suggestive location del Parco di Pinocchio, del Giardino Storico di Villa Garzoni e del borgo antico di Collodi Castello. L’iniziativa è stata presentata oggi a Pistoia dal presidente della Provincia Luca Marmo, dal vicesindaco di Pescia Luca Tridente e dal direttore artstico Alessio Michelotti. L’evento, di punta di quest’anno sarà la presenza del comico Paolo Hendel, che chiuderà il festival domenica 24 agosto con il suo spettacolo ‘Toscanacci’. Il programma, ricco e di carattere internazionale, vedrà anche la partecipazione di artisti di grande calibro come Paul Morocco, la Microband e Kalimbata. Oltre agli spettacoli, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza completa grazie a un mercato di artigianato artistico e a stand gastronomici che proporranno le eccellenze del territorio. “Un festival – sottolinea Luca Marmo, presidente della Provincia di Pistoia – che contribuisce a radicare sul territorio la figura di Pinocchio, in una rete di associazioni di grandissima efficacia, che fanno onore all’intero territorio provinciale”. “Una manifestazione – afferma Luca Tridente, vicesindaco di Pescia – che è cresciuta nel tempo e che è ormai conosciuta a livello nazionale e non solo”. Per il programma completo e per le prenotazioni gratuite degli eventi maggiori, è possibile consultare il sito www.senza-fili.it.