MASSA - TERMINATE LE OPERAZIONI DI ALLEGGERIMENTO DELLA GUANG RONG

Si apre una nuova fase per la Guang Rong, la nave incagliata ormai da mesi al pontile di Marina di Massa ora svuotata del materiale di carico. 9000 tonnellate che sono state prelevate con un braccio meccanico da una piattaforma in mare. Tutto per cercare di rimuovere il cargo dalla costa entro Natale. Adesso le operazioni riguardano i tecnici che dovranno verificare le condizioni dello scafo per riportarla in una sorta di galleggiamento tale da poter essere trascinata via senza problemi. Negli ultimi giorni i lavori sono proseguiti senza problemi grazie alle condizioni meteo marine favorevoli. Sì perché ad allungare i tempi potrebbe mettersi di mezzo anche il maltempo. Al momento sulla nave è rimasto solo qualche residuo di carico. Un risultato positivo per la Capitaneria di Porto che sta seguendo i lavori insieme al comune e alla prefettura. Sulle tempistiche c’è sempre una certa cautela ma se il tempo resterà sereno le operazioni non subiranno stop e solo quando la Guang Rong sarà a galla si saprà la destinazione finale della nave, probabilmente non lontana dal porto di Marina di Carrara.