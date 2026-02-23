Attualità

PISA - TURISMO, OLTRE UN MILIONE DI ARRIVI NEL 2025

Numeri record per il turismo a Pisa nel 2025 con il superamento della soglia di un milione di arrivi e oltre 2 milioni di presenze in città e sul litorale. Lo rivela una nota del Comune precisando che “la crescita degli stranieri è stata del 6,7%, con 694.057 presenze” mentre il tasso di internazionalizzazione della domanda turistica della città l’anno scorso è  salito al 61,1% (+2,3%). La ripartizione della domanda ha visto il 55% dei pernottamenti concentrato nelle strutture extralberghiere e il 45% negli alberghi cittadini. L’amministrazione comunale sottolinea anche che è positiva “la previsione sul tasso di occupazione delle camere per il mese di febbraio, con un tasso di occupazione pari al 54,5% (+6,5 punti rispetto a febbraio 2025)”. “I dati – afferma il sindaco Michele Conti – fotografano un’indubbia crescita di attenzione che la città è in grado di suscitare in milioni di persone nel mondo. Complice anche l’anno del Giubileo, i numeri raccontano un settore in costante crescita da anni. Per la prima volta, abbiamo superato un milione di arrivi e sono state oltre 2 milioni le presenze in città, grazie anche agli investimenti fatti sulla promozione turistica non legata solo al nostro principale patrimonio artistico, piazza Duomo con i suoi celebri monumenti, ma in grado di valorizzare tutta la città con le sue caratteristiche, artistiche, paesaggistiche, culturali, grazie anche al grande patrimonio di tradizioni che ci contraddistingue”.

