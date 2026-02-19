Attualità

FIRENZE - TUROLDO E VANNUCCI: IL PERIODO FIORENTINO DEI DUE GRANDI RELIGIOSI

Caterina Gonnelli
Padre Davide Maria Turoldo e padre Giovanni Vannucci, due figure della Chiesa che hanno lasciato il segno nella storia di Firenze e italiana contribuendo al progredire morale e politico del Paese. Frati dell’Ordine dei Servi di Maria vissero a Firenze negli anni ’50 e ’60, nel Convento di Santissima Annunziata, al centro del cosiddetto “umanesimo cristiano” che vedeva collaborare figure come Giorgio La Pira, don lorenzo Milani ed Ernesto Balducci. Turoldo e Vannucci, veneto il primo pistoiese il secondo, furono due personalità scomode e innovative . A raccontarli il giornalista Mario Lancisi e suor Michela Marinello in uno degli spazi letterari che ogni mese si svolgono presso la Biblioteca dei Frati Servi di Maria a Firenze.

