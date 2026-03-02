Attualità

LIVORNO - UN PERCORSO DIDATTICO SUL RISCHIO ALLUVIONI

Le immagini dell’alluvione che nel 2017 colpì Livorno sono indelebili. A causa della straordinaria precipitazione avvenuta in piena notte il 9 settembre, il Rio Ardenza e il Rio Maggiore esondarono allagando la parte sud della città, provocando la morte di 8 persone. Così comune, protezione civile e il consiglio di zona 5 hanno deciso di attivare un percorso didattico sul rischio alluvioni per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

