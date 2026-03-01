Attualità

TOSCANA - VETRINA INTERNAZIONALE SULLA NAUTICA TOSCANA

Leader mondiale nella costruzione di yacht sopra i 24 metri di lunghezza, la nautica toscana vanta una produzione da 2,5 miliardi di valore, pari al 50% della produzione nazionale, conta 4.000 imprese, oltre 20 mila addetti e 40 cantieri. Un distretto che ha in Viareggio la punta di diamante ma che si estende da Carrara a Piombino con una stretta collaborazione con la vicinissima La Spezia. Una realtà che sarà raccontata in ogni dettaglio alla ‘Tuscany Yachting Week’, la fiera di settore che si terrà dal 9 al 13 marzo a Carrara Fiere e nei cantieri navali della costa toscana. Frutto della sinergia tra Yare, Navigo e Seatechnology, questa vetrina internazionale vedrà 220 imprese partecipanti, 4.000 incontri B2b e oltre 40 eventi diffusi per presentare la filiera nautica toscana nella sua interezza, dalla produzione all’innovazione, dalla storia al futuro che significa sopratutto cultura del mare e formazione per preservare i 70mestieri che lavorano attorno alla realizzazione di uno yacht, dall’idea al varo. Sono attesi 120 comandanti di maxiyacht provenienti da tutto il mondo per incontrare aziende e operatori ma anche 600 esperti di 23 diversi Paesi che si confronteranno sullo stato di salute del mercato e sulle sfide future.

