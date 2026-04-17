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PRATO - VIA AGLI STRIKE DAYS DEI SUDD COBAS

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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Sono ripartiti gli Strike Days promossi dai Sudd Cobas con una nuova ondata di scioperi e picchetti per rivendicare il rispetto delle regole nel distretto moda pratese con il motto “8×5” che altro non significa che turni di otto ore per cinque giorni la settimana, secondo quanto prevedono i contratti collettivi di lavoro. E i risultati sono subito arrivati

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