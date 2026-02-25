FIRENZE - 100 ANNI DELLA STAMPERIA BRAILLE, PRIMA E UNICA PUBBLICA IN ITALIA

La Stamperia Braille di Firenze – la prima e unica stamperia braille in Italia gestita dal pubblico – compie 100 anni e li festeggia con una serie di iniziative, incontri e spettacoli per far conoscere il sistema di scrittura e lettura tattile inventato nell’Ottocento. Le iniziative prevedono anche un ampliamento dello spazio museale, finanziato con 700mila euro del bilancio regionale; “La fabbrica dell’uguaglianza” (pronta entro il dicembre) che si aprirà ancora di più all’esterno, alle scuole, alla città per far conoscere meglio il mondo del braille e permettere a tutti di vivere innovative esperienze tattili. Ma tra gli eventi, il prossimo fine settimana a Testo, salone del libro alla Leopolda, verrà presentata la storia dell’inventore dell’alfabeto, Louis Braillle. E il weekend del 28-29 marzo nel teatro dell’ex Istituto dei ciechi Emanuele II dove si trova la Stamperia, la compagnia di Virgilio Sieni presenterà un palinsesto di lezioni sulla tattilità, con spettacoli come “Danza cieca” e due performance in prima assoluta: “Filastrocche braille” e “Deposizioni al buio e in luce”.