LIVORNO - 35 ANNI FA LA TRAGEDIA DEL MOBY PRINCE

“La tragedia del Moby Prince poteva essere evitata” così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio ai familiari delle vittime della più grande tragedia della marineria civile italiana dal dopoguerra. Oggi 10 aprile la 35esima commemorazione a Livorno. Una vicenda che attende giustizia. I presidenti delle associazioni 140 e 10 Aprile hanno deciso di unirsi per cercare la verità. Sul fronte inchiesta alcuni punti cardine su cui è stata fatta chiarezza.