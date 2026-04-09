FIRENZE - AI alla portata di tutti, corso gratis all’Innovation center

Colmare il gap tecnologico per rendere l’intelligenza artificiale alla portata di tutti e un valido alleato nell’affrontare lavoro e vita quotidiani. E’ l’obiettivo di AI Essentials, il primo corso gratuito a Firenze aperto ai cittadini, nato dalla collaborazione di Fondazione CR Firenze con Nana Bianca e Base Digitale, che si terrà in presenza all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, in piazza di Cestello in Oltrarno. Si comincia il 13 aprile. La prenotazione è obbligatoria online per i residenti maggiorenni di Firenze e città metropolitana. “L’intelligenza artificiale non è più una tecnologia per pochi specialisti – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – ma uno strumento destinato a incidere profondamente sulla vita quotidiana e sul lavoro di tutti. Con i corsi AI Essentials,vogliamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta e gratuita per comprendere, utilizzare e governare questi strumenti con consapevolezza. L’Innovation Center nasce proprio con questa vocazione: essere un luogo aperto dove innovazione e formazione si incontrano, riducendo i divari e rafforzando le competenze del territorio. Investire nella cultura digitale significa investire nel futuro della nostra comunità”. 200 i posti a disposizione divisi in 10 classi, sei delle quali già sold out. “Attraverso questi corsi – afferma Alessandro Sordi co-founder di Nana Bianca – trasferiamo le competenze avanzate del nostro ecosistema tecnologico che fa riferimento all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, direttamente al tessuto cittadino. Siamo convinti che la vera rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale non risieda nell’algoritmo, ma nella sua adozione diffusa e consapevole, trasformandola da meccanismo opaco a strumento di potenziamento professionale e quotidiano.” Il corso si compone di sei moduli per un totale di 4 lezioni che saranno tenute in orari comodi per chi lavora. Le lezioni, coordinate da Lorenzo Sciadini, designer e formatore professionale, saranno tenute da professionisti che lavorano quotidianamente con l’AI, garantendo un approccio aggiornato e basato su casi d’uso concreti. Sono previste esercitazioni pratiche fin dai primi 10-15 minuti di lezione, permettendo di toccare mano le tecniche a disposizione. Tutti gli strumenti utilizzati saranno gratuiti e open source.

Per partecipare sarà necessario iscriversi online nel sito https://www.generationaiacademy.it/. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili per ciascuna classe.