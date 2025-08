SESTO FIORENTINO - ALLUVIONE SESTO: ENTRO L’ESTATE LAVORI MESSA IN SICUREZZA

Saranno conclusi a metà settembre i lavori in Piazza del Mercato Sesto Fiorentino per la messa in sicurezza idraulica del torrente Rimaggio nche il 14 marzo 2025 sfondò il parapetto allargando il centro della cittadina. Le sponde saranno più alte e realizzate in cemento armato. La scorsa settimana il consorzio di bonifica ha demolito uno dei due ponti sul torrente, quello maggiormente danneggiato dall’alluvione. È incorso una discussione tra il Comune, le categorie economiche e i cittadini sul futuro di quest’area: un nuovo ponte dovrebbe necessariamente avere un’arcata più alta di quello precedente; una delle ipotesi è di realizzare qui solo una passerella ciclopedonale.

Non solo Rimaggio nel tratto cittadino, dove i vari interventi a monte, a valle e in piazza del Mercato sommano già a 2 milioni di euro; il Consorzio di Bonifica è intervenuto anche sugli affluenti minori che causarono danni: Fosso Reale, Zambra, Garille e Riaffone (Gora di Quinto). Gli interventi hanno riguardato sia il ripristino delle sponde che, in alcuni casi, la rimozione dei detriti per un totale di 5,2 milioni di euro. Per il futuro, invece, l’elenco delle priorità per accrescere ulteriormente la sicurezza idraulica del territorio si aggira intorno ai 40 milioni di euro con necessità principali che riguardano il Torrente Gavine a monte della ferrovia e il canale di cinta occidentale.