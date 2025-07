ANIMALI MALTRATTATI E ABBANDONATI

In Toscana, nel corso dell’ultimo anno, si è assistito ad un aumento sostenuto dei reati commessi contro gli animali, delle denunce e dell’apertura dei procedimenti. A fotografare una situazione allarmante è il rapporto Zoomafia 2025 di Lav, secondo il quale l’anno scorso le forze dell’ordine hanno aperto oltre quattrocento procedimenti per altrettanti casi di reati contro gli animali, più di uno al giorno, anche se il numero è probabilmente superiore. Nel territorio regionale sono state oltre 200 le persone contro le quali sono state iniziate delle indagini . In provincia di Firenze 106 i procedimenti aperti nel corso del 2024, in aumento rispetto all’anno precedente. Trend che si conferma anche a Livorno e Pisa, mentre in diminuzione è il dato di Lucca. Un quadro solo parziale della situazione, dato che esclude i reati non ancora scoperti o sui quali si sta ancora indagando, e quelli non denunciati. Poi c’è il problema dell’abbandono degli animali, in particolare cani e gatti fenomeno che si acuisce nel periodo delle vacanze estive e che cresce anche per colpa del carovita.