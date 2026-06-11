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FIRENZE - TORNEO CALCIO STORICO: I VERDI VERSO LA SEMIFINALE

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Toscana Tv trasmetterà in diretta anche l’edizione 2026 del Calcio storico Fiorentino. La prima semifinale vedrà sfidarsi i Rossi con i Verdi, la seconda i Bianchi con gli Azzurri. La prima semifinale si terrà il 13 giugno, il giorno dopo, il 14, la seconda. La finale come da tradizione il 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono di Firenze. Le dirette televisive inizieranno alle ore 16.00. Siamo andati ad intervistare i protagonisti dei Verdi.

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