FIRENZE - APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Approvato il bilancio previsionale del triennio 2026-2028 del Comune di Firenze, illustrato nel Salone dei Duegento dalla sindaca Sara Funaro. Nessun taglio alla spesa corrente (2,7 miliardi in tre anni) e nessuna nuova tassa comunale (Funaro ha sottolineato lo sforzo in questo senso soprattutto per il mancato arrivo, nel periodo 2026-2028, di 19 milioni e mezzo da parte del Governo) e maggiori investimenti (1,1 miliardi in tre anni raccolti da multe, bus turistici e tassa di soggiorno) su casa, tramvia, scuola (tra edilizia scolastica, mense, nidi e centri estivi) e verde pubblico. Politicamente, nessuna sorpresa. Favorevoli i consiglieri di maggioranza (Pd, Avs-Ecolò e Lista Funaro), contrari quelli di opposizione dal centrodestra a Sinistra progetto Comune a Italia Viva. Quattro gli assenti (Movimento 5 Stelle e Lega). Lunghissima la seduta a causa di 122 emendamenti (poi accorpati in blocchi di 5 per evitare la nottata e quasi tutti bocciati), presentati da Fratelli d’Italia e Sinistra progetto comune. Tra le novità, frutto di un autoemendamento, il tavolo permanente per Sollicciano composto da terzo settore e società civile per tenere alta l’attenzione sulle condizioni del Carcere.
Altro autoemendamento quello per la realizzazione di un Urban Center (prima digitale poi fisico) in cui condividere con la popolazione le principali scelte per la città. Tra gli emendamenti dell’opposizione approvati quelli di SPC che introduce “l’antifascismo come valore fondamentale nel conservare la memoria” (Bambagioni, lista Schmit, ha detto di vedere atteggiamenti fascisti nel governo della città”). Qualche scontro in Aula si è registrato sulla sicurezza, quando Draghi (FDI) ha proposto di pagare steward privati, proposta bollata dalla sindaca come fallimento delle politiche nazionali.

