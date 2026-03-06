FIRENZE - “BUONGIORNO SINDACA”: GLI INCONTRI CON I CITTADINI INIZIANO DAL Q3

“Ho deciso di partire dal Quartiere 3 proprio perché è il quartiere in questo momento più sofferente a causa dei lavori che sono molto impattanti della tramvia. Ovviamente stiamo lavorando per farli terminare nel più breve tempo possibile, ma consapevoli che questo porta dei disagi oggettivi ai nostri cittadini”. Così la Sindaca Funaro nei giorni scorsi nell’annunciare l’inizio di ‘Buon pomeriggio sindaca’, il format di ascolto con i cittadini nei vari quartieri di Firenze per raccogliere richieste e suggerimenti. E così è stato. Il primo appuntamento si è svolto nella sede del Quartiere a Sorgane con una cittadini che si erano prenotati per parlare con la Sindaca dai quali sono arrivate richieste concrete come quella di comunità energetiche nel quartiere, sollecitazioni per parcheggi e controlli maggiori per le auto in doppia sosta. Il Quartiere 3, Gavinana Galluzzo, si estende sulla sponda sinistra dell’Arno nella parte sud orientale della Città ed è tra quelli meno densamente abitati (comprendendo anche zone collinari) ma con l’età media più alta; è ora attraversato dai cantieri della linea della tramvia verso Bagno a Ripoli (con cui il Quartiere confina, con non pochi disagi per i residenti e gli esercizi commerciali in termini di parcheggi e di vivibilità). ma molte sono le anime di un territorio così vasto, dalla parte più periferica del Galluzzo a quella più centrale di Piazza Gavinana. Nel mezzo, realtà come quella di Sorgane dove ha sede il quartiere che da piccolo borgo di 160 abitanti agli inizi del Secolo scorso è diventato protagonista di un boom edilizio alla fine degli Anni Cinquanta quando il complesso di case popolari realizzato dal team dell’architetto Michelucci (quello della Stazione di Santa Maria Novella) portò qui 12mila residenti. Gli appuntamenti con “Buon Pomeriggio Sindaca” proseguiranno il 20 marzo nel Quartiere 1, il 10 aprile nel Quartiere 2 e il 24 nel 5 e l’8 maggio nel Quartiere 4. In generale, i quartieri di Firenze, fortemente depotenziati dall’amministrazione Renzi nel 2009, saranno oggetto di una riforma che nel corso del mandato attuale li porteranno ad avere più autonomia.