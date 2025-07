FIRENZE - Caldo, black out in pieno centro di Firenze

Firenze come altre città europee è nella morsa del caldo e sarà una giornata da bollino rosso anche domani con le temperature che arriveranno anche a 40 gradi. I tanti turisti che affollano la città si difendono con cappellini, ventagli e ombrelli.

In città ci sono zone più calde che il comune ha individuato come l’area intorno alla Mercafir per fare un esempio. Palazzo Vecchio ha anche stilato la lista dei rifugi climatici, 44 luoghi di ristoro che vanno dalle biblioteche ai giardini.

Dal 25 giugno in Toscana è in vigore l’ordinanza regionale che vieta il lavoro all’aperto dalle 12:30 alle 16:00.

Black out della corrente elettrica in pieno centro di Firenze. I disagi sono in corso. Tra le cause, scatti di linea per i sovraccarichi dovuti alla richiesta di energia e per il surriscaldamento dei cavi sotto terra della distribuzione Enel. E-distribuzione ha individuato il tratto di rete danneggiato nella zona fra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica, via del Corso. Secondo Enel ci sono state ondate di calore che hanno provocato, allo stesso tempo, abnorme aumento della richiesta di corrente elettrica da parte degli utenti e il surriscaldamento della rete elettrica. Uffici, abitazioni, hotel e negozi al buio.