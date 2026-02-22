PRATO - CAPODANNO CINESE: IN MIGLIAIA PER L’ANNO DEL CAVALLO DI FUOCO

Oltre 10mila persone provenienti anche da fuori Regione hanno partecipato a Prato ai festeggiamenti del capodanno Cinese. La giornata è stata aperta come da tradizione nel tempio buddista alla presenza della console di Firenze Qi Yin. Poi la sfilata del dragone tra tamburi, petardi e un’esplosione di colori si è mossa dal quartiere di Chinatown verso il centro storico per concludersi in piazza delle Carceri, dove la capienza massima a 3000 persone ha costretto gli organizzatori a frazionare gli ingressi. Quattrocento i figuranti che hanno animato il corteo con sei dragoni: due guidati da gruppi italiani provenienti da Firenze e Genova, e quattro cinesi, tra cui uno composto da un gruppo della comunità di Venezia. Alla cerimonia, tuttavia, non erano presenti autorità locali: un’assenza che non è passata inosservata e che ha suscitato un certo rammarico tra gli organizzatori. Nella tradizione astrologica cinese la combinazione del segno del Cavallo con l’elemento del Fuoco (che si è verificata l’ultima volta nel 1966 e si ripete quest’anno) è tra le più energiche e affascinanti dell’intero ciclo zodiacale. E’ un anno che, secondo la leggenda, galoppa veloce e accende tutto ciò che incontra. Il Cavallo, nello zodiaco cinese, rappresenta infatti libertà, avventura e spirito indipendente. È associato al viaggio, alla curiosità e al desiderio di scoprire nuovi orizzonti. In un anno governato dal Cavallo, la tradizione cinese suggerisce che anche la società nel suo insieme tende a muoversi più rapidamente verso il cambiamento. L’elemento Fuoco aggiunge intensità a queste trasformazioni. La simbologia cinese ricorda che il Fuoco è l’elemento che scalda, illumina e talvolta brucia: porta entusiasmo ma richiede anche equilibrio. Per questo quando Cavallo e Fuoco si incontrano nasce un anno considerato particolarmente potente. Secondo le credenze popolari, è un periodo favorevole per osare, iniziare nuovi percorsi e inseguire sogni ambiziosi. Allo stesso tempo, invita a gestire con saggezza l’impulsività, per non tradurre la troppa energia in decisioni affrettate.