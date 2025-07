TOSCANA - CLASSIFICA SOLE 24 ORE: CRESCE GIANI, SCENDE FUNARO

Il Sole 24 ore ha redatto il nuovo Governance Poll, la classifica sull’indice di gradimento di presidenti di regione e sindaci. Ne emerge un quadro variegato, almeno per la Toscana.

Partendo dai governatori, benissimo Eugenio Giani che con il 58,5% e 6 punti e mezzo in più rispetto all’anno scorso, è il quarto presidente in Italia per consenso (dopo Fedriga, Zaia e Cirio). Ma se si guarda la crescita di consenso dalla data dell’elezione, Giani arriva addirittura secondo: quasi 10 punti percentuali in più rispetto al 2020. Peraltro, è l’unico di centrosinistra nella parte alta della classifica.

Il discorso cambia invece se si prende in considerazione i sindaci: intanto, per il capoluogo, la sindaca Funaro perde oltre 5 punti rispetto a un anno fa quando fu eletto. Il gradimento resta comunque alto, al 55%, ma con una decrescita marcata. Fattore non secondario, considerando che sopra di lei, secondo il 24 ore, ci sono altri sindaci toscani, ma di schieramento opposto e soprattutto col vento in poppa: Francesco Persiani di Massa, Michele Conti di Pisa, Nicoletta Fabio di Siena, Mario Pardini di Lucca. Tutti a pari merito con la sindaca di Firenze, ma in crescita rispetto al giorno delle elezioni. Ma il primo sindaco toscano per gradimento è Alessandro Tomasi, che oggi governa Pistoia ma ambisce a guidare la Toscana. Il suo indice di gradimento segna 57%, 5 punti e mezzo in più di quando fu eletto.

A Livorno cresce Salvetti, anche se di poco, mentre scendono Vivarelli Colonna di Grosseto e Ghinelli di Arezzo, che piace solo ad un cittadino su due.

Non censita Ilaria Bugetti, sindaca dimissionaria di Prato.