FIRENZE - ‘CLOSE THE GAP PER INCLUSIONE E EDUCAZIONE AFFETTIVA

L’educazione affettiva contro la violenza di genere. ‘Close the gap’, la campagna di Coop per l’inclusione e per la parità di genere arriva alla sesta edizione e rilancia il suo messaggio con un programma di appuntamenti che coinvolge gli studenti con le lezioni dello scrittore e insegnante Enrico Galiano. Alla Coop di Ponte a Greve la prima lezione con gli studenti dell’istituto Il Pontormo di Empoli.

Accanto a ‘Close the gap’ l’impegno di Coop nel sostenere l’iter parlamentare per la proposta di legge sull’introduzione della psicologia pubblica e gratuita nelle scuole: la raccolta di firme è arrivata a quota 72mila.