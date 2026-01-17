Attualità

FIRENZE - COMMOZIONE E TRISTEZZA DEI TIFOSI PER LA SCOMPARSA DI COMMISSO

Chiara Valentini
Mazzi di fiori, anche color viola, sono stati adagiati all’ingresso del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli (Firenze) come gesto di cordoglio e di affetto dei tifosi . Commozione e tristezza, sono queste le reazioni dei tifosi che abbiamo raccolto

