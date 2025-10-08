Attualità

Firenze - coop: raccolta firme per lo psicologo nelle scuole

In Italia un minorenne su 5 ha un disturbo neuropsichiatrico. Tra il 2018 e il 2022, a livello mondiale, il tasso di disturbi multipli di salute negli adolescenti è aumentato, soprattutto tra le ragazze, mentre la prevalenza di ansia e depressione tra i giovani sotto i 20 anni risulta in crescita di circa il 20%. Ed è stato stimato che in Europa un bambino o adolescente su tre non riesce ad accedere a cure adeguate. Alla luce di questo scenario è importante intervenire precocemente già in età evolutiva, ben prima dei 14 anni. Proprio per questo è importante la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare per l’istituzione del servizio nazionale pubblico di psicologia nelle scuole iniziativa che Coop Firenze ha deciso di appoggiare avviando una raccolta firme in 40 punti vendita. Da oggi fino al 10 ottobre a partire dal supermercato di Ponte a Greve

