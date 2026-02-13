FIRENZE - DESTINATION WEDDING: IN AUMENTO FATTURATO E PRESENZE

Oltre 2800 eventi nel 2025 e 213 milioni di fatturato solo per il destination wedding (cioè gli stranieri che vengono a sposarsi in toscana) a cui poi si aggiungono gli italiani che scelgono la nostra regione per il fatidico sì. Sono i numeri forniti dal Centro studi turismo per conto di Destination Florence che dieci anni fa hanno fatto da apripista per questo particolare segmento del mercato. Era di nicchia, ora non lo è più. Le presenze, solo lo scorso anno, sono aumentate del 10,5%. Ma sono di più anche i giorni in cui la coppia si trattiene (2,9) e i parenti e amici che portano con sé (erano in media 58, ora sono 62). Preferiti, per le nozze, ville, castelli e borghi e naturalmente Firenze, anche se sono in crescita località fuori dalle città d’arte come la Val d’Orcia, le colline Senesi, la Val di Cecina, la Valdera l’Isola d’Elba.

In generale, spiega la Destination Florence, non solo il destination wedding è fruibile per tutto l’anno ma crea una sorta di rituale familiare per cui chi ha vissuto qui un momento così speciale poi torna.