Attualità

FIRENZE - EX COMUNALE: PROSEGUE LA POLEMICA PER L’IN”CUBO” NERO

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
LIVE

Ormai è diventato un caso nazionale e non riguarda solo i fiorentini: il cubo scuro di Corso Italia , soprannominato l’incubo, che svetta prepotentemente sui palazzi ottocenteschi della zona dei Lungarni, sembra proprio non piacere non solo ai cittadini ma anche ad architetti ed esperti di urbanistica. Non è originale, non è innovativo, troppo alto, troppo scuro, troppo metallico e altera lo skyline della città. Sorto dalle ceneri dell’ex Teatro Comunale oggi è un aparthotel fatto di 156 appartamenti con cifre settimanali o mensili da capogiro gestito da star Hotel . Mentre la polemica incalza di giorno in giorno smuovendo la Politica e occupando paginate sui principali quotidiani c’è chi incuriosito si ferma a fotografarlo mentre altri ne chiedono la demolizione. Per l’archistar Fuksas non è nè bello nè brutto ma certo non è entusiasmante. E’ però il frutto di una mancata pianificazione . Per l’architetta Mariella Zoppi è un esempio di edificio da non fare il segnale che manca un’idea di città.

Articoli correlati

LIVORNO - ZONA ROSSA, SALVETTI : “DESTRA STRUMENTALIZZA”

PRATO - SICUREZZA IDROGEOLOGICA: IL COMMISSARIO CONVOCA UN...

MASSA - SOTTRAE PISTOLA ALLA GUARDIA GIURATA, CAOS...

FIRENZE - ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DI GAZA AL...

TOSCANA - IL 26 AGOSTO E’ LA GIORNATA...

LIVORNO - ENTRO FINE ANNO CHIUSA LA PROGETTAZIONE...

PRATO - Il luna park di viale Marconi...

FIRENZE - VIA LIBERA AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA...

Toscana - ALERT NEGLI USA: CRISI DI CONSUMO...

LIVORNO - STADIO ARMANDO PICCHI: RIQUALIFICATA PARTE DELLA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia