LIVORNO - HOTSPOT A LIVORNO, ARRIVA IL NO DEL SINDACO

Il Ministero attraverso la Prefettura è alla ricerca di un’area nei territori in cui realizzare degli “hotspot” per i migranti, ovvero dei Centri di Accoglienza autorizzati dalla UE in cui vengono identificati i migranti. Oltre alla designazione come Porto Sicuro per lo sbarco delle navi Ong e il conseguente impegno per smistare gli arrivi e distribuirli in regione, dall’amministrazione comunale arriva un no secco. Per il sindaco Luca Salvetti, mancano gli spazi e non solo.