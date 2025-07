FIRENZE - I CANTIERI CHE RENDONO LA VITA DIFFICILE A BAGNO A RIPOLI

Un’estate difficile per i cittadini di Bagno a Ripoli, almeno per quelli che devono raggiungere in auto Firenze nelle ore di punta. Viale Europa, la principale arteria di collegamento, è già interessata dai cantieri della tramvia che hanno creato restringimenti e ancora peggio andrà quando, entro luglio, la rampa che dal Varlungo si immette sul viale verrà chiusa e quest’ultimo rimarrà con una sola carreggiata per senso di marcia. Se poi in una situazione già fragile si aggiungono cantieri imprevisti (come quello urgente di Publiacqua nei giorni scorsi) e chiusure non ben comunicate della viabilità alternativa (come Via Villamagna) rischia di crearsi la tempesta perfetta che richiede quasi un’ora per fare un percorso di venti minuti, mezz’ora circa. Il sindaco di bagno a Ripoli, che nei giorni scorsi aveva sottolineato la situazione, è intervenuto ai microfoni della nostra rassegna stampa