FIRENZE - IL PASSAPORTO? SI FA ALLA POSTA E VIENE SPEDITO A CASA

In Quattro uffici postali di Firenze (Via del Mezzetta, Pellicceria, Cesalpino e Spinello Aretino) è ora possibile sbrigare le pratiche per ottenere il Passaporto. Questi si aggiungono ai 27 della Provincia dove è già attivo il servizio per un totale di 31.Nel 2025 sono stati emessi circa 47mila passaporti in Provincia di Firenze. Numeri molto elevati (anche se il picco fu negli anni post pandemia probabilmente per la voglia di evasione di molti) fin’ora interamente gestiti dagli Uffici della Questura. Che continueranno ad essere attivi naturalmente ma gli Uffici Postali potranno dare una grossa mano soprattutto per la procedura piuttosto semplice. L’utente prenota un appuntamento (tramite sito o app di Poste Italiane) al quale dovrà presentarsi con documento di identità, codice fiscale, una fotografia. Qui grazie alla piattaforma tecnologica gli verranno presi i dati biometrici (impronte digitali), pagherà il bollettino di 42,70 euro oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro e poi sarà poi Poste Italiane ad occuparsi di tutto (compreso il passaggio con la Questura per la validazione) e il Passaporto gli verrà spedito a casa. Un servizio apprezzato anche dalla Questura che pure aveva implementato il personale dedicato al rilascio dei Passaporti. In effetti nei luoghi in cui il servizio è già attivo, soprattutto in piccoli paesi, si è notato un aumento delle richieste vista la facilità delle procedure. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi nelle sedi Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.