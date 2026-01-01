FIRENZE - IL TRADIZIONALE TUFFO IN ARNO DEL PRESIDENTE DELLA TOSCANA

“L’auspicio per l’anno 2026, che inizia oggi, è che la Toscana prosegua il suo cammino verso un futuro dove i suoi valori fondativi di solidarietà, laboriosità e rispetto per i diritti di tutte e di tutti costruiscano la base di una comunità sempre più coesa e custode di quel gusto della libertà che da sempre rende i toscani partecipi delle vicende italiane ed internazionali”. Lo ha detto il governatore Eugenio Giani come auguri alla Toscana dopo aver compiuto il tradizionale tuffo in Arno dal pontile della società sportiva Canottieri Firenze, accanto a Ponte Vecchio.