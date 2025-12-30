FIRENZE - IN ARRIVO NUOVO PERSONALE IN QUESTURA, SARà IMPIEGATO PER SERVIZI IN STRADA

Un anno impegnativo, lo ha definito il Questore di Firenze nel fare il bilancio delle attività svolte. Molte più dello scorso anno le manifestazioni (compresa la sicurezza da garantire durante le elezioni regionali), praticamente raddoppiati i fogli di via dalla città, ma anche le espulsioni (cioè gli accompagnamenti di stranieri alla frontiera), 107 gli ammonimenti soprattutto per violenza di genere, più dello scorso anno (probabilmente per una maggiore emersione del fenomeno e fiducia nelle istituzioni, sottolinea il questore). Quanto al numero degli agenti presenti in città, continua una narrazione di segno opposto tra Comune e Questure.“La Polizia municipale in circolazione la notte è almeno 4 volte tanto quella delle forze dell’ordine per le quali servirebbero almeno 16 pattuglie” ha ribadito la Sindaca parlando in Consiglio comunale. Il questore non fornisce dati sull’organico della Polizia ma lo definisce “adeguato” e “i risultati ci confortano” aggiunge. Da ottobre, spiega, ci siamo molto concentrati sulla Stazione (compresa zona limitrofa da via Palazzuolo con un coordinamento interforze) e in generale “sui reati di strada ottimizzando il nostro organico compreso quello nuovo che sta per arrivare”. Tra le operazioni sottolineate dal questore, anche quella della Pol Tranvia, servizio interforze partito nell’ottobre 2024 è rafforzato nel 2025. Oltre ai fermati, soprattutto per borseggio e aggressioni a passeggeri e personale, è emersa anche una particolare truffa ai danni dei passeggeri della tramvia, scoperta con la collaborazione del personale di GEST che ha sporto denuncia e attivato controlli dopo le prime segnalazioni: un particolare skimmer, con tecnologia wireless utilizzata probabilmente per la prima volta in Europa, che inserito nelle macchinette per i biglietti permetteva di clonare la carta di credito inserita dagli utenti. Un meccanismo che può sfuggire all’occhio frettoloso di chi ha urgenza di fare il biglietto.