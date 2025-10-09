Attualità

FIRENZE - INAUGURATO IL NUOVO CENTRO MEDICO SYNLAB MANIFATTURA

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Oltre 4.000 metri quadrati dedicati a visite, analisi e diagnostica avanzata. Inaugurato ufficialmente il nuovo Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze, il più grande realizzato dal Gruppo in Italia. Aperto al pubblico dallo scorso 1 settembre, il nuovo polo della salute è stato realizzato con un investimento complessivo di otto milioni di euro per apparecchiature ed attrezzature di ultima generazione. Il centro, che si trova in una nuova costruzione all’interno di Manifattura Tabacchi, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana, opererà in maniera integrata con il Servizio Sanitario Regionale, fornendo prestazioni anche in convenzione e con i principali fondi assicurativi.
Il Centro si sviluppa su quattro livelli, gli spazi sono organizzati per ottimizzare il percorso per il paziente.

Articoli correlati

SCANDICCI - ANCI PORTA “IL COMUNE IN PIAZZA”

CAMPI BISENZIO (FI) - INAUGURATO IL NUOVO “CONTROL...

PISTOIA - VININSALA: PISTOIA IN FESTA TRA GUSTO...

Firenze - coop: raccolta firme per lo psicologo...

FIRENZE - PROTESTA DELLE NAVETTE TURISTICHE: DAL 15...

TOSCANA - AGRICOLTURA: SPINTA DEI GIOVANI, MA SI...

LIVORNO - IL PREFETTO DIONISI NUOVO COMMISSARIO DELLA...

FIRENZE - SICUREZZA: PRESIDIO INTERFORZE ALLA STAZIONE DI...

FIRENZE - A GENNAIO UN NUOVO PALAZZETTO DELLO...

TOSCANA - I DATI DELL’EXPORT REGIONALE NEI PRIMI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia