FIRENZE - INAUGURATO IL NUOVO CENTRO MEDICO SYNLAB MANIFATTURA

Oltre 4.000 metri quadrati dedicati a visite, analisi e diagnostica avanzata. Inaugurato ufficialmente il nuovo Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze, il più grande realizzato dal Gruppo in Italia. Aperto al pubblico dallo scorso 1 settembre, il nuovo polo della salute è stato realizzato con un investimento complessivo di otto milioni di euro per apparecchiature ed attrezzature di ultima generazione. Il centro, che si trova in una nuova costruzione all’interno di Manifattura Tabacchi, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana, opererà in maniera integrata con il Servizio Sanitario Regionale, fornendo prestazioni anche in convenzione e con i principali fondi assicurativi.

Il Centro si sviluppa su quattro livelli, gli spazi sono organizzati per ottimizzare il percorso per il paziente.