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LIVORNO - LA COMUNITA’ ISLAMICA CERCA LUOGO DI AGGREGAZIONE

Rachele Campi
Rachele Campi
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Un luogo di aggregazione per la comunità islamica potrebbe essere in via de Pazzi a Livorno. E’ ciò che è stato chiesto dalla stessa all’assessora all’urbanistica Silvia Viviani. Un’area di 3700 metri quadrati di proprietà privata dove la comunità islamica potrebbe ritrovarsi, al di là dello spazio di culto con sede al Picchianti.

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