FIRENZE - LE PIAZZE DEL CAPODANNO: I PROVVEDIMENTI DI ZTL E TPL

Sono quattro le piazze fiorentine protagoniste del Capodanno a partire da Santa Croce che ospiterà l’evento clou Paola Iezzi, cantautrice, produttrice discografica e deejay, i Tiromancino, storica band guidata da Federico Zampaglione, Franco126, Sarafine e due delle rivelazioni di X Factor 2025, Layana e Tomasi. Ad aprire e chiudere l’evento, condotto da Leo Di Bello, il dj set di Lele Sacchi. In piazza Santissima Annunziata, nel Loggiato dello Spedale degli Innocenti, concerto ‘Gospel Symphony – Firenze canta il Nuovo Anno’, a cura dell’Orchestra da camera fiorentina. Le note Jazz suoneranno invece in Piazza del Carmine con il gruppo Nico Gori Young Lions, affiancato da un ospite d’eccezione: Fabrizio Bosso, tra i più acclamati trombettisti a livello internazionale. In piazza della Signoria dove, in prossimità della mezzanotte si potrà assistere ad uno spettacolare conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio insieme al videomapping d’artista di Florence Lights Up curato dalla Fondazione Muse. Imponente l’organizzazione su sicurezza e viabilità. Dalle 19 di mercoledì alle 8 di giovedì saranno 120 gli agenti al lavoro per le attività di pronto intervento, rilievo incidenti, controllo del territorio e per i vari servizi. A loro si aggiungeranno gli steward, una ventina, che saranno presenti nelle piazze dove si svolgono gli eventi eccezion fatta per piazza Santa Croce dove opererà personale della vigilanza dell’organizzazione dell’evento. Confermate la ztl no stop e il servizio tramvia senza interruzioni, oltre al potenziamento del trasporto pubblico su gomma. Dalle 20,30 alle 2,30 del 31 sera verrà istituita una navetta gratuita per collegare l’Oltrarno con piazzale Michelangelo, con corse ogni 15 minuti circa. Per lasciare l’auto e raggiungere i luoghi degli eventi con i mezzi pubblici o a piedi, saranno aperti e in funzione i posteggi scambiatori di Villa Costanza (al capolinea della T1), di Ponte a Greve (all’altezza della fermata Nenni della T1) e di Guidoni (in corrispondenza della fermata omonima della T2).