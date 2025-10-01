FIRENZE - LEGAMBIENTE AI CANDIDATI: “SERVONO AZIONI PIù CORAGGIOSE”

I temi ambientali non sono la priorità in nessun programma elettorale, spiega Legambiente che ha inviato le sue proposte ai tre candidati in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. O meglio, lo sono a parole ma servono azioni coraggiose. Sulla questione del rigassificatore di Piombino, che dovrebbe essere spostato da lì nel 2026 (ed è questa la linea dei candidati ma non ad esempio di Confindustria che vorrebbe rimanesse) ma che nessuna altra regione vuole, Legambiente è categorica nella sua posizione contraria.